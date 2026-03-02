Honda Türkiye’de Üretim Sürecini Resmileştirdi

Türkiye pazarındaki rekor satışın ardından üretim kararını resmileştiren Honda, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 100 bin metrekarelik tesisinde banttan ilk araçları indirmeye başladı. İlk aşamada 300 kişiye istihdam sağlayan bu büyük yatırım, Türkiye’deki artan motosiklet talebini yerli üretimle karşılamayı ve önümüzdeki dönemde ihracat üssü olmayı amaçlıyor.

ÜRETİM KAPASİTESİ İKİ KATINA ÇIKACAK

800 milyon TL değerindeki yatırımla hayata geçirilen tesis, başlangıçta yıllık 100 bin adet olan üretim kapasitesini kısa sürede 200 bin adedin üzerine çıkarmayı hedefliyor. 2024 yılı itibarıyla 162 bin adetlik satış hedefiyle Türkiye pazarında liderliğini sürdürmeyi planlayan marka, bu yatırımla birlikte tedarik zinciri ve lojistik alanlarında önemli bir ekonomik hareketlilik yaratmayı da öngörüyor.

İHRACAT HEDEFİ ÖN PLANDA

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, yatırım sürecinin tamamlandığını ve fabrikanın tam kapasiteyle üretime geçtiğini ifade etti. Şirket, iç pazardaki hakimiyetini artırmanın yanı sıra Türkiye’deki bu stratejik tesisi bölge ülkelerine yapılacak ihracat operasyonlarının merkezi haline getirmeyi planlıyor.