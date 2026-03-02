Sadettin Saran’dan Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Bildirgesi

Fenerbahçe, ligin 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaştığı deplasman maçında 2-2 berabere kaldı. Geçtiğimiz hafta sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, bu sonuçla birlikte ligde son iki haftada toplamda 4 puan kaybetmiş oldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor mücadelesini tribünden izledi.

MAÇ SONU TOPLANTI

2-2’lik eşitliğin ardından stadyumda takımının teknik kadrosuyla kısa bir toplantı gerçekleştiren Saran, sonrasında medya mensuplarının sorularını yanıtladı.

Basın mensuplarının, “Takımı nasıl toparlamayı düşünüyorsunuz?” şeklindeki bir soru üzerine Saran, “Aynen devam, toparlayacağız.” yanıtını verdi. Ayrıca, “Biz şampiyon olacağız.” diyerek hedeflerini de ifade etti. Açıklamalarının ardından Saran stadyumdan ayrıldı.