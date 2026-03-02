Dubai’de Savaş Korkusuyla Marketler Önünde Panik

Dubai’de PANİK HAVASI

ABD ve İsrail’in ortaklaşa yürüttüğü saldırılara karşı İran’ın gerçekleştirdiği füze saldırıları, Dubai şehrinde paniğe yol açtı. Şehrin turistik bölgelerinde yer alan ziyaretçiler ve yerel halk, marketlere akın ederek ihtiyaç temin etmeye çalıştı.

Kritik UYARI GELDİ

Nükleer tesislerin hedef alınabileceği yönünde yapılan uyarılar, bölgedeki su ve gıda stoklama endişelerini artırdı. Dubai’deki bazı sakinlerin marketlere giderek büyük miktarlarda su ve hazır gıda satın aldığı görüntüler sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı.

SU KAYNAKLARI RİSK ALTINDA

Uzmanlar, olası saldırıların İran’ın nükleer tesislerini hedef alması durumunda, su kaynaklarının kirlenme ihtimaline karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.