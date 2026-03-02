Faslı Futbolcu Munir El Haddadi Türkiye’ye Kaçtı

İRan ekibinde forma giyen Munir El Haddadi, ülkede yaşanan ABD ve İsrail saldırılarının ardından kara yoluyla Türkiye’ye kaçtığını duyurdu.

KAÇIŞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya ortamı Instagram’dan bir paylaşım yapan El Haddadi, “İran’daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye’de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya’ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

KARİYERİ HIZLA İLERLEDİ

Futbol kariyerine Barcelona’da başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Valencia, Alaves, Sevilla ve Getafe gibi önemli kulüplerde de forma giydikten sonra Eylül 2025 itibarıyla İstiklal’e transfer olmuştu.