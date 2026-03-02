Faslı Futbolcu Munir El Haddadi Türkiye’ye Kaçtı

fasli-futbolcu-munir-el-haddadi-turkiye-ye-kacti

İRan ekibinde forma giyen Munir El Haddadi, ülkede yaşanan ABD ve İsrail saldırılarının ardından kara yoluyla Türkiye’ye kaçtığını duyurdu.

KAÇIŞINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sosyal medya ortamı Instagram’dan bir paylaşım yapan El Haddadi, “İran’daki durumumla ilgili mesajlarınız ve endişeleriniz için herkese teşekkür etmek istiyorum. Dün ülkeyi uçakla terk etmeyi planlıyorduk ancak tahliye edildik ve kalkış yapamadık. Kulüp bana kara yoluyla ülkeyi terk edebilmem için bir araba sağladı ve bu sayede sınır geçişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebildim. Şu anda Türkiye’de güvendeyim ve önümüzdeki birkaç saat içinde İspanya’ya varacağım. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.” açıklamasında bulundu.

KARİYERİ HIZLA İLERLEDİ

Futbol kariyerine Barcelona’da başlayan 30 yaşındaki futbolcu, Valencia, Alaves, Sevilla ve Getafe gibi önemli kulüplerde de forma giydikten sonra Eylül 2025 itibarıyla İstiklal’e transfer olmuştu.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Sadettin Saran’dan Fenerbahçe İçin Şampiyonluk Bildirgesi

Fenerbahçe'nin başkanı Sadettin Saran, Antalyaspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk hedeflerini vurgulayarak "Biz şampiyon olacağız." açıklamasında bulundu.
Gündem

BAE Diplomatlarını Geri Çekerek Güvenlik Önlemlerini Artırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, Tahran'daki büyükelçiliğini kapatıp tüm diplomatik temsilciliklerini İran'dan geri çektiğini duyurdu.
Gündem

Dubai’de Savaş Korkusuyla Marketler Önünde Panik

İran’ın füze saldırıları sonrasında Dubai’de panik yaşanıyor. Savaş endişesi nedeniyle marketlerde su ve gıda stoku yapma çabaları arttı.
Gündem

Honda Türkiye’de Üretim Sürecini Resmileştirdi

Japonya merkezli Honda, İzmir Aliağa'daki yeni fabrikasında yıllık 100 bin motosiklet üretimi hedefiyle üretime başladı.
Gündem

İran’ın Saldırı Yanıtında Bölge Ülkelerine Mesajı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin bölgedeki ülkelere saldırı planı olmadığını, yalnızca ABD üslerini hedef aldıklarını duyurdu.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.