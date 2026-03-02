İran’ın Saldırı Yanıtında Bölge Ülkelerine Mesajı

ABD İLE İSRAİL’DEN ORTAK OPERASYON

ABD ile İsrail, İran’a karşı ortak operasyonlar düzenleyerek saldırılar gerçekleştirdi. İran, bu saldırılara yanıt vermek üzere İsrail ve ABD’nin bölgedeki üslerine füze saldırıları gerçekleştirdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, bu konu hakkında ABD merkezli X sosyal medya platformunda bir açıklama yaptı.

“ABD ÜSLERİNİ HEDEF ALIYORUZ”

Laricani, bölge ülkelerine yönelik yaptığı açıklamada, “Size karşı bir saldırı niyetinde değiliz. Ancak ülkenizde bulunan üsler bize karşı kullanıldığında ve ABD bu güçleriyle bölgede saldırılar yürüttüğünde, biz de o üsleri hedef alacağız. Çünkü bu üsler o ülkelerin toprağı değil, ABD toprağıdır.” sözlerine yer verdi. Ayrıca, İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi’nden benzer bir açıklama yapılarak, “Üzücü olan, bölge ülkelerinin, topraklarının İran’a karşı kullanılmasına izin vermeyeceklerini açıkça ilan etmelerine rağmen, ABD üsleri üzerinde kontrol sahibi olmadıkları için saldırıları engelleyememeleridir.” ifadeleri kullanıldı.

İRAN’DAN FÜZE SALDIRILARI

Bu arada, İran Silahlı Kuvvetleri sabah erken saatlerde, İsrail ve bölgedeki ABD hedeflerine yönelik yeni füze ve İHA saldırıları gerçekleştirdiğini bildirdi. Saldırıların ardından, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt ve Ürdün’de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği ve patlama seslerinin duyulduğu aktarıldı.