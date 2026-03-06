BAE İran Varlıklarını Dondurma Seçeneğini Değerlendiriyor

bae-iran-varliklarini-dondurma-secenegini-degerlendiriyor

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), kaynaklara göre, ülkede bulunan milyarlarca dolarlık İran varlıklarının dondurulması seçeneğini değerlendirmeye aldı. Bir haber kaynağındaki bilgilere göre, bu adım Tahran’ın kritik ekonomik yaşam damarlarından birini kapatacak özelliktedir. BAE’nin uzun yıllardır Batı yaptırımları kapsamında İranlı işletmeler ve bireyler için güvenli bir liman işlevi gördüğü hatırlatılıyor.

BAE İLE İRAN ARASINDAKİ DENGELER

Konu hakkında bilgi sahibi olan kaynaklara dayandırılan ifadelere göre, BAE yetkilileri İran’ı bu olası adım konusunda özel iletişim kanallarıyla uyardı. Tahran’ın faaliyetleri ve ABD Hazine Bakanlığı’nı takip eden analistler, Birleşik Arap Emirlikleri’nin yıllardır Batı yaptırımlarından kaçmaya çalışan İranlı işletme ve bireyler için önemli bir finans merkezi haline geldiğini aktarıyor.

YAPTIRIMLAR VE İRAN’IN STRATEJİSİ

Analistler, İran’ın yaptırımlardan kaçınma yöntemlerinin, Tahran’ın uluslararası alanda petrol satışlarına devam etmesine ve elde edilen gelirlerin silah programları ile bölgedeki vekil güçleri desteklemek için kullanılmasına imkan sağladığını belirtiyor.

