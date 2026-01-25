Bafra’da Pirinç Çuvallarının Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

Samsun’un Bafra ilçesindeki Bafra Organize Sanayi Bölgesi’nde bir un fabrikasında çalışan Hüseyin Torun, üzerine çok sayıda pirinç çuvalının düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olayın ardından çalışanların yaptığı ihbar neticesinde, bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Çuvalların altında kalan Torun, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada tedavi altına alınan Torun, doktorların bütün çabalarına rağmen hayata tutunamadı. Torun’un evli ve bir çocuk babası olduğu bilgisi edinildi.

OTOPSİ İÇİN MORGA GÖNDERİLDİ

Hüseyin Torun’un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma süreci başlatıldı.