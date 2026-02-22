Bağcılar’da Bıçaklama Olayında 3 Şüpheli Tutuklandı

Bağcılar’da bir çocuğa şiddet uygulayan 18 yaş altındaki kişilere müdahale eden gencin bıçaklanmasıyla ilgili gelişmeler yaşandı. Olay sonrası, ilgili durumu araştıran ekipler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda tehdit mesajları gönderen 3 şüpheli tutuklandı.

**MÜDAHALE SONRASI TEHDİTLER**

Yıldıztepe Mahallesi’nde 12 Şubat’ta meydana gelen olayda, bıçaklanma sonrası hastanede tedavi gören O.Ç.’nin babası F.Ç.’nin tehdit mesajları aldığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu derinleştirdi. Yapılan operasyonda, O.Ç.’nin babasını tehdit eden 18 yaş altındaki 3 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

**OLAYIN SEBEPLERİ**

Bağcılar’daki olay, O.Ç.’nin (27) Yıldıztepe’deki metro istasyonu çıkışında, kalabalık bir grup tarafından bir çocuğun darbedildiğini görmesiyle başlamıştı. O.Ç.’nin olaya müdahale etmesi üzerine çıkan kargaşada bıçaklanma gerçekleşti. Olay sonrası kaçan 18 yaş altındaki 3 şüpheli, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Emniyet süreci sonrası şüphelilerden 1’i tutuklanırken, 2’si serbest bırakıldı. Olay anı güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.