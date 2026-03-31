Bahar Candan’a 2 Yıl 6 Ay Hapis Cezası Verildi

BİR DOLANDIRICILIK DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI

Bahar Candan ve yaşamını yitiren ablası Gülnihal Çiçek dahil 21 kişi, dolandırıcılık suçlamaları ile yargılandığı davada mahkeme kararı verildi. Bahar Candan, “suç örgütüne üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

GÜLNİHAL ÇİÇEK HAKKINDAKİ DAVADA GELİŞME

Küçükçekmece’de bulunan 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, tutuklu sanıklar Onur Apaydın ve İlker Oflu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlanarak katılım sağladı. Duruşma sırasında bazı tutuksuz sanıklar, mağdurlar ve taraf avukatları da hazır bulundu.

İlker Oflu, son sözünde yaklaşık iki yıldır tutuklu olduğunu ve dosyadan mağdur durumda olduğunu belirterek tahliyesini istedi. Diğer tutuklu sanık Onur Apaydın ise söyleyecek bir şeyi olmadığını ifade etti.

GÜLNİHAL ÇİÇEK HAKKINDAKİ KAMU DAVASI DÜŞTÜ

Mahkeme heyeti, hayatını kaybeden sanık Gülnihal Çiçek ile ilgili açılan kamu davasının düşmesine karar verdi.

BAHAR CANDAN’A VERİLEN CEZA

Kararlarını açıklayan mahkeme, tutuklu Onur Apaydın’a “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” suçundan 4 yıl 2 ay, “nitelikli dolandırıcılık” suçundan ise toplamda 227 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verdi. İlker Oflu, “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapsederken, Oflu’nun iddianame kapsamındaki 35 dolandırıcılık suçundan beraatine ve tahliyesine karar verildi.

Mahkeme, Bahar Candan’ı da “suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte üye olma” suçundan 2 yıl 6 ay hapse mahkum etti. Candan’ın yanı sıra Ayhan Güldan, Ömer Çapan ve Şahin Baran’a ise üzerlerine atılı tüm suçlardan beraat verildi.

Mahkeme heyeti, dosyada yer alan diğer sanıklar hakkında da değişen oranlarda hapis cezaları kararlaştırdı.