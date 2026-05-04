Bahar Havası Ne Zaman Geliyor: Prof. Dr. Orhan Şen Açıklıyor

Soğuk ve yağışlı günler bahar sıcaklıklarına dönüş yapıyor

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, haftanın ortasından itibaren bahar havasının etkisini göstermeye başlayacağını belirtiyor. Sıcaklıkların 25 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.

ARTAN SICAKLIKLAR

Prof. Dr. Şen, Marmara ve Ege bölgelerinde etkili olan güçlü poyrazın gün içinde etkisini kaybedeceğini ifade ederken, yarından itibaren hava sıcaklıklarının artacağını kaydediyor. İstanbul’da sıcaklığın 16 dereceyle başlayıp çarşamba günü 20 dereceye çıkacağı, hafta sonuna gelindiğinde ise 24-25 dereceye ulaşması bekleniyor. İzmir ve Antalya’da da benzer bir trendin yaşanacağı, hafta sonuna doğru sıcaklıkların 24-26 derece bandına yükseleceği öngörülüyor.

MEVSİM NORMLARINI GEÇECEK

6 Mayıs Hıdırellez’den sonra batı bölgelerinden itibaren sıcaklıkların tüm Türkiye’de artacağı ve havanın mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

