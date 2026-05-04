Petrol Fiyatları Ve ABD Merkez Bankası Etkisiyle Altın Düştü

ABD-İran gerilimi, yükselen petrol fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın sert duruşu altın pazarında keskin bir düşüşe yol açtı. Gram altın Kapalıçarşı’da 6600 TL seviyesinin altına geriledi.

ABD-İRAN GERİLİMİ, PİYASALARI ETKİLİYOR

İran’ın Fars Haber Ajansı, ABD donanmasına ait bir geminin, İran ordusunun uyarılarını dikkate almayarak füzelerle hedef alındığını bildirdi. Bu iddialara yanıt veren üst düzey bir ABD’li yetkili ise durumu yalanladı. Bölgedeki gelişmeler, piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden öne çıkmasına sebep oldu.

ONS ALTINDAKİ DÜŞÜŞ HIZLA DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda ons altın yüzde 1,3 değer kaybederek 4.555 doların altına düştü ve seans içerisinde en düşük seviyelerini gördü. Bu düşüş, iç piyasa gram altın fiyatlarını da olumsuz etkiledi.

GRAM ALTIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA İNDİ

Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın, yatırımcıların dikkatle izlediği 6600 TL eşiğini aşarak kritik seviyenin altına düştü.

FED’İN ŞAHİN DURUŞU ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın son toplantısında faiz oranlarını sabit tutmasına karşın verdiği “şahin” mesajlar, altın fiyatları üzerinde baskı yaratmaya devam ediyor. Faiz indirimine karşı çıkan görüşlerin güçlendiği bu ortamda, petrol fiyatlarının artışı enflasyon riskini yükseltirken, faizlerin uzun süre yüksek kalacağı beklentisini pekiştiriyor. Bu durum, faiz getirisi olmayan altına olan talebi sınırlıyor.