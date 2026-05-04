Manchester United: Liverpool’u 3-2 Yenerek Şampiyonlar Ligi’ni Garantiledi

Premier Lig’in 35. haftasında futbolseverler, Manchester United ile Liverpool’ı Old Trafford’da bir araya getirdi.

MAÇA HIZLI BAŞLADILAR

Ev sahibi ekip, karşılaşmaya etkili bir başlangıç yaparak, 6. dakikada Matheus Cunha’nın, ardından 14. dakikada Benjamin Sesko’nun kaydettiği gollerle skoru 2-0’a taşıdı. İlk yarı, Manchester United’ın bu üstünlüğüyle tamamlandı.

ATILAN GOLLERİN ARDI ARDINA

İkinci yarı, konuk takım Liverpool’un daha ofansif bir oyun sergilemesiyle başladı. 47. dakikada Dominik Szoboszlai ile farkı 1’e indiren Liverpool, 56. dakikada Cody Gakpo’nun golüyle eşitliği sağladı. Ancak, Manchester United, 77. dakikada Kobbie Mainoo’nun bulduğu golle maçı 3-2 kazanarak sahadan galip ayrıldı.

UEFA ŞAMPİYONLARI GARANTİLEDİ

Böylece, ligde üst üste 3. kez kazanan Manchester United, toplamda 18. galibiyetine ulaşarak puanını 64’e çıkardı ve 3. sırada yer alarak UEFA Şampiyonlar Ligi’ne katılmayı garanti altına aldı. Öte yandan, bu sezon 11. yenilgisini alan Liverpool ise 58 puanda kaldı.

