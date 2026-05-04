Küresel Piyasalarda Bitcoin Yükseliyor: 80 Bin Doları Aştı

Küresel piyasalarda haftanın ilk işlem günü hareketli bir başlangıç yaptı. Asya borsalarında alım işlemleri güçlenirken, kripto para piyasasında da dikkat çeken bir yükseliş görüldü.

BITCOIN YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Bitcoin, üç ayı aşkın bir süreden sonra 80 bin dolar eşiğini yeniden aşarak yatırımcıların ilgi odağı haline geldi. Singapur’daki işlemlerde yaklaşık yüzde 1,9 değer kazanarak 80.393 dolara kadar yükseldi. Bu rakam, 31 Ocak’tan bu yana kaydedilen en yüksek seviye olarak öne çıkıyor.

ETHER VE DİĞER DİJİTAL VARLIKLARDA DA HAREKETLİLİK

Bitcoin’deki bu yükseliş, yalnızca onunla sınırlı kalmadı. Ether ve diğer dijital varlıklarda da benzer bir toparlanma gözlemlendi. Piyasalarda son günlerde risk alma iştahının arttığı dikkat çekiyor.

TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİNİN GÜÇLÜ BİLANÇOLARI

Bu iyimserliğin arkasında, teknoloji şirketlerinin geçtiğimiz hafta açıkladığı güçlü bilanço sonuçları bulunuyor. Beklentilerin üzerindeki finansal veriler, yatırımcıların riskli varlıklara olan ilgisini artırmış durumda.

HÜRMÜZ BOĞAZI’NDAN GELEN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı, çatışmalara karışmayan gemilere Hürmüz Boğazı’ndan rehberlik edileceğini duyurdu. İran cephesinden ise buna yönelik ciddi bir uyarı geldi. Üst düzey bir İranlı yetkili, olası bir ABD müdahalesinin ateşkes ihlali olarak yorumlanabileceğini belirtti.

