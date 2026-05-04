VakıfBank Tarihinin 7. Şampiyonluğunu Kazandı

VakıfBank, altı oyuncusunun doğrudan sayı katkısı sağladığı ilk sette savunma alanındaki etkileyici performansıyla dikkat çekti ve bu set boyunca 4 blok gerçekleştirdi. Sarı-siyahlılar, Tijana Boskovic’in 8 sayı attığı bu seti 23 dakikada 25-20’lik skorla kazanarak finalde avantaj elde etti.

İKİNCİ SETTE SAVUNMA GÜCÜ ARTILIYOR

VakıfBank, Boskovic’in 10 sayı ile öne çıktığı ikinci setin son bölümünde savunmadaki etkinliğiyle dikkat çekti ve bu seti 25-21 kazanarak durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü set, 25-21’lik skorla Eczacıbaşı’nın lehine sonuçlandı. Dördüncü ve son seti ise 25-18’lik skorla kazanan VakıfBank, böylece 7. Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

SEZONU ÜÇ KUPA İLE TAMAMLADI

Kupa Voley ve Sultanlar Ligi’ni kazanmasının ardından, CEV Şampiyonlar Ligi zaferiyle birlikte VakıfBank, sezonu üç kupayla kapatmış oldu.

BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde Eczacıbaşı Dynavit’i mağlup ederek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı’nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu sözlere yer verdi: “Türkiye, voleybol ülkesi olma yolunda hızla ilerliyor. Kadın voleybolu adına tarihi bir gün daha yaşadık. VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit’i Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi Finalinde gururla izledik. Ülkemizin ev sahipliğinde İstanbul Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleşen Dörtlü Final organizasyonunda, rakibini yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımını tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit’i de kutluyorum. Bu başarıyla ülkemiz, kadın voleybolundaki kulüpler düzeyindeki 27. uluslararası kupasını kazanmış oldu. Bize Voleybol Kadınlar CEV Zeren Group Şampiyonlar Ligi’nde final heyecanı yaşatan temsilcilerimize teşekkür ediyor, her iki kulübümüzün başarılarının devamını diliyorum.”