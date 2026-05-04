Bakan Şimşek Enflasyon Rakamlarını Değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Nisanda enflasyon aylık yüzde 4,2, yıllık yüzde 32,4 gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

ENFLASYONDA İYİLEŞME GÖRÜLÜYOR

Bakan Şimşek, enflasyonun hizmet sektöründe geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında 14,3 puan iyileşerek yıllık yüzde 40,3, temel mallarda ise yüzde 16,5 seviyesine ulaştığını ifade etti.

GEREKEN ÖNLEMLER ALINIYOR

Artan fiyatlar doğrultusunda hamlelerin gerçekleştirildiğini vurgulayan Şimşek, “Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan enerji ve emtia fiyatları kısa vadede enflasyon görünümü üzerinde baskı oluştursa da, bu etkileri sınırlamak amacıyla bütçe imkânları çerçevesinde gerekli adımları atıyoruz.” şeklinde konuştu.

DEZENFLASYON BEKLENTİSİ

Artan enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, “Enflasyondaki yükselişin geçici olduğunu değerlendiriyor ve dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Kalıcı fiyat istikrarını sağlayarak vatandaşlarımızın refahını artıracak politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz.” açıklamalarında bulundu.