Bahar Taş’ın Teknedeki Ölümüyle İlgili Soruşturma Başlatıldı

bahar-tas-in-teknedeki-olumuyle-ilgili-sorusturma-baslatildi

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Çeştepe Mahallesi’nde yaşayan Bahar Taş’ın, arkadaşlarıyla birlikte Muğla’nın Milas ilçesine gezi amacıyla gittiği öğrenildi. Geçtiğimiz gün, burada bir tekne kiralayan arkadaş grubu, gecelerini teknede geçirmeye karar verdi.

TEKNEDE HAREKETSİZ BULUNDU

Bugün sabah uyandıklarında, Bahar Taş’ın hareketsiz bir şekilde durduğunu fark eden arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbar üzerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine yönlendirildi. Yapılan incelemelerde, Bahar Taş’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Genç kadının cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Muğla Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Bahar Taş’ın arkadaşlarının ifadelerine başvururken, olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

