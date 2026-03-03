Bahçeli: ABD ve İsrail’in İran Saldırısı Gayri Meşrudur

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli’nin konuşmasında dikkat çeken noktalar şu şekilde sıralandı:

MEVCUT DEĞERLER HİYERARŞİSİ HASAR GÖRMÜŞ

Bahçeli, içinde bulunulan çağın değerler hiyerarşisinin ciddi şekilde hasar gördüğünü belirtti. Kriz, kaos ve karmaşanın dünyayı adeta bir karabasan gibi sardığını ifade eden Bahçeli, “Birinci ve ikinci dünya savaşlarının vahim sonuçları henüz tesirini kaybetmemişken, halka halka genişleyen yeni savaşlar silsilesinin nasıl bir vahşet ortamına davetiye çıkaracağını öngörmek kolay değildir.” dedi.

BARBARLIKLAR ZİNCİRİ BOŞALDI

Konuşmasında günümüz barbarlıklarının zincirlerinden boşaldığını vurgulayan Bahçeli, “Geleceğe sahip çıkmak, geleceğin heder olmasının önüne geçmek bugün taşıdığımız en bariz sorumlulukların başında gelmektedir.” şeklinde görüş belirtti. Alacakaranlık dönemlerde duygusal tepkilere itibar edilmemesi gerektiğini, bunun devlet aklının temel hassasiyeti olması gerektiğini söyledi.

ABD’NİN SALDIRGANLIĞI GAYRİMEŞRUDUR

Bahçeli, ABD’nin İran’a yönelik saldırısının bölgesel ve küresel dengeleri sarstığını kaydederek, “Bu saldırganlık gayrimeşrudur. Uluslararası hukuku takan yoktur.” ifadesini kullandı. Ayrıca, orman kanunlarının geçerli olmadığını iddia edecek mantıklı birinin bulunmadığını dile getirdi.

İRAN’A TUZAK KURULMUŞTUR

İran’a müzakereler bahane edilerek tuzak kurulduğunu savunan Bahçeli, “Hamaney’in ölümünden sonra Mossad ajanlarının anlık görüntüleri kayda alarak Netanyahu’nun ofisine göndermesi dehşet uyandıran bir organize saldırganlığın göstergesi değildir de nedir?” diyerek konuya dikkat çekti.