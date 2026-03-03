Kira Artış Oranı Mart Ayında Belirlendi

kira-artis-orani-mart-ayinda-belirlendi

ŞUBAT AYI ENFLASYONUNUN AÇIKLANMASIYLA KİRA ZAM ORANLARI BELİRLENDİ

Şubat ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte konut ve iş yeri kira artış oranları netlik kazandı. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını duyurdu. Aylık enflasyon yüzde 2,96, yıllık enflasyon ise yüzde 31,53 olarak kaydedildi. Bu verilere dayanarak, kiralara yapılacak zam oranı yüzde 33,39 olarak belirlendi. Bu, kira sözleşmesi süresi dolan işletmelerin kiralarını yüzde 33,39 oranında artırarak ödemesi gerektiği anlamına geliyor. Geçen ay ise zam oranı yüzde 33,98 olarak belirlenmişti.

KİRAYA ZAM HESABI VE MAL SAHİBİ HAKLARI

Konutlar için uygulanacak zam oranı, artışın yapılacağı ayın bir önceki ayındaki TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalarına göre değişiklik gösterecek. Mal sahipleri, bu orana eşit veya daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin, zam Ekim’de gerçekleştirilecekse, kullanılan veriler TÜİK’in Eylül ayındaki 12 aylık ortalama değişim oranına dayanacak.

İŞYERLERİ İÇİN ZAM ORANLARI VE SÖZLEŞME DETAYLARI

İşyerleri için zam oranı, kiracı ile mal sahibi arasında yapılan sözleşmede belirlenen orana göre şekilleniyor. Eğer sözleşmede TÜİK tarafından açıklanan endekslerden birine atıfta bulunulmuşsa, bu durumda, kiraya zam yapılacak ayın bir önceki ayındaki TÜİK verisine göre değişim oranı dikkate alınıyor. Mal sahipleri, bu oranlara eşit veya daha az bir artış gerçekleştirme hakkına sahip. Örneğin, artış Ekim ayında yapılacaksa, ilgili endeksin Eylül ayındaki verileri kullanılacak.

