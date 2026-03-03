Uefa’dan Arda Turan’ın Türkiye Talebine Olumsuz Yanıt

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, Konferans Ligi son 16 turundaki Lech Poznan ile yapacakları rövanş maçının Türkiye’de gerçekleştirilmesini istediklerini belirtmişti. Göztepe Kulübü Onursal Başkanı Mehmet Sepil ise Türkiye’de oynamak arzusunu dile getiren Ukrayna ekibinin 39 yaşındaki teknik patronu Arda Turan ve ekibini İzmir’de misafir etmek istediklerini ifade etti. Turan, “UEFA Konferans Ligi’nde Lech Poznan’a karşı ev sahibi olduğumuz rövanş maçını Türkiye’de oynamak istiyorum. Umarım UEFA buna izin verir.” şeklinde konuştu.

UEFA’DAN CEVAP GELMEDİ

Bu talep, UEFA nezdinde olumlu karşılanmadı. Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile oynayacağı maçın yerini resmi olarak açıkladı. Shakhtar, UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Lech Poznan ile ev sahibi sıfatıyla buluşacağı maçın Polonya’da gerçekleştirileceğini duyurdu.

MAÇ PROGRAMI BELİRLENDİ

Shakhtar Donetsk, Lech Poznan ile ilk karşılaşmasını 12 Mart Perşembe günü Polonya’da yapacakken, rövanş mücadelesi ise 10 Mart Perşembe günü yine Polonya’da oynanacak.

