Real Madrid, Getafe Karşısında 18 Yıl Sonra Yenildi

Real Madrid, La Liga’da Arda Güler’in kadrosunda yer aldığı karşılaşmada Getafe’yi ağırladı. Konuk ekip, maçı 1-0 kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Getafe, 18 yıl aradan sonra Santiago Bernabeu Stadyumu’nda Madrid’i yenme başarısını gösterdi. Bu sonuçla birlikte Madrid, ligdeki iki maçını üst üste kaybederek lider Barcelona’nın 4 puan gerisine düştü. Arda Güler, maça ilk 11’de başladı ve 69 dakika sahada kaldı. Arda’nın yerine oyuna giren Mastantouno ise 90+5’te kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

TEKNİK DİREKTÖRDEN AÇIKLAMA

Real Madrid’in teknik direktörü Alvaro Arbeloa, maç sonrası sorumluluğu üzerine aldı. Arbeloa, “Pes etmeyeceğiz. Hedefimiz kalan 36 puanın tamamını almak. Oyuncuları suçlamayın, hata benim.” diyerek takımına olan güvenini belirtti.

MBAPPE’DEN KÖTÜ HABER

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, 27 yaşındaki santrfor Mbappe’nin en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Benfica’ya karşı forma giyemeyen Fransız futbolcu, detaylı testler için Paris’e gönderildi.

ARDA’DAN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Karşılaşmada Arda Güler’in sergilediği performans, attığı çalımlarla alkış aldı ve tribünleri coşturdu. Milli futbolcunun gösterdiği yüksek performans, Madrid’in efsanevi futbolcusu Zidane’a benzetildi.