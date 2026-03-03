Emeklilerin Zamı İçin Enflasyon Verileri Kritik

Milyonlarca emekli, alacakları zam için enflasyon verilerini yakından takip ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre Şubat ayında aylık enflasyon yüzde 2,96, yıllık ise yüzde 31,53 seviyesinde gerçekleşti.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE ETKİSİ BÜYÜK

Aylık enflasyon rakamları, emeklilerin alacakları zam miktarını doğrudan etkiliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kere zam alıyorlar. Bu zamlar, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemlerinde belirlenen enflasyon rakamlarına dayanıyor.

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

Emekliler, Ocak ayının aylık enflasyonu olan yüzde 4,84 oranında bir zam hakkı kazandı. Ayrıca Şubat ayı için de yüzde 2,96 oranında zam alacak olan emekliler, toplamda iki ay içinde yüzde 7,94’lük bir artış elde etmiş olacak. Ancak, gerçek zam oranının netleşmesi için Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor.

