Bahçeli’den AK Parti’ye Anlamlı Hediye

AK PARTİ’NİN 24.YILI KUTLANIYOR

Türk siyaset tarihine büyük bir etki bırakmış olan AK Parti, kuruluşunun 24. yılını Ankara’da gerçekleştirilecek kutlama ile kutlayacak. Bu etkinlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluş sürecindeki önemli gelişmeleri ve deneyimleri katılımcılara aktaracak.

BAHÇELİ’DEN ÖZEL SÜRPRİZ

Cumhur İttifakı’nın bir üyesi olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de AK Parti’nin bu önemli gününde yerini alarak heyecanı paylaşıyor. Bahçeli, kutlama programı için özel bir çiçek aranjmanı yolladı.

ZAFERİN SIMGESİ

Bahçeli’nin gönderdiği çiçek aranjmanı, Cumhur İttifakı’nın zarif bir nişanesi olarak dikkat çekiyor. Aranjmanın içeriğinde yer alan unsurlar ise anlam dolu: 1071 kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’ni simgelerken, 24 mavi gül ve mavi orkideler AK Parti’nin yaşını, Türk milletinin rengini temsil ediyor.

HORİZONTAL DETAYLAR

Aranjmanda öne çıkan unsurlar arasında şunlar yer alıyor:

– 24 mavi gül ve mavi orkideler, kuruluş gününü ve Türk’ün renklerini simgeler.

– AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak çiçek aranjmanına dahil edilmiştir.

– 1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’nin destanını sembolize etmektedir.

– Kazablanka lilyumlar, açıldığında gökyüzünü gösterdiğinden Esma-ül Hüsna’yı hatırlatır.

– Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade eder.

– Tüm bu renkler, kardeşlik ruhunun ve milli iradenin birleşik halini simgeler.

Cumhur İttifakı, Türk milletinin birlik ve beraberliğinin bir sembolü olarak ortaya çıkıyor, istiklal ve istikbal azmini temsil ediyor.