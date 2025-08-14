Bahçeli’den AK Parti’ye Çiçek Gönderildi

AK PARTİ’NİN DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

24 yıllık serüvenini geride bırakan AK Parti’nin kuruluş kutlaması, başkent Ankara’da gerçekleştirilecek. Kutlamaya katılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana yaşanan önemli olayları katılımcılara aktarıp, yorumlar yapacak.

BAHÇELİ’DEN ANLAMLI GESTO

Cumhur İttifakı’nda yer alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti’nin bu özel gününde heyecana ortak oldu. Bahçeli, kutlama programı için özel olarak hazırlanmış bir çiçek aranjmanı gönderdi.

ARANJMANIN ANLAM VE DETAYLARI

Bahçeli tarafından gönderilen aranjman, Cumhur İttifakı’nın zarafetini ve birlikteliğini simgeliyor. Aranjmanın içeriği göz alıcı detaylar taşıyor:

– 1071 kırmızı gül, Malazgirt Zaferi’ni temsil ederken;

– 24 mavi gül ve mavi orkide, AK Parti’nin yaşını ve Türk’ün rengini simgeliyor.

– AK Parti’nin renkleri, birlik ve dayanışma hissini yansıtıyor.

– Aranjmanı süsleyen Kazablanka lilyumlar, açtıklarında gökyüzünü simgeleyerek Esma-ül Hüsna’yı hatırlatıyor.

– Kırmızı ve beyaz renkler, aranjmanın üst kısmında ay yıldızlı al bayrağımızı ifade ediyor.

– Tüm bu unsurlar, kardeşlik ve milli iradenin bütünleşmesini sembolize ediyor.

– Cumhur İttifakı, Türk milletinin birliğinin ve varlığının temsilcisi olarak dikkat çekiyor.