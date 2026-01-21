Bahçeli’den Bayrak Provokasyonuna Sert İtiraz: DEM Parti Sorumludur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağının indirilmesiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Olayı “en ağır provokasyonlardan biri” olarak değerlendirip, sürecin “Terörsüz Türkiye” amacını sabote etmeye yönelik olduğunu belirtti ve sorumluların ağır bir şekilde cezalandırılması çağrısında bulundu. Açıklamasında, “Terörsüz Türkiye” ile “Terörsüz Bölge” adımlarının hız kazandığına dikkat çeken Bahçeli, barış ve huzur ikliminin güçlenmesiyle birlikte husumet ve kaos cephesindeki provokasyonların tehlikeli derecede arttığını söyledi.

PROVOKASYONLARIN ARTIŞI

Bahçeli, terörizmi ve terör örgütlerini politik bir silah olarak kullanan çeşitli mihrakların, Türkiye’nin ve bölge ülkelerinin güvenlik ve istikrar arayışlarından büyük rahatsızlık duyduğunu savundu. Anadolu coğrafyasında ve diğer bölgelerde yürütülen hegemonya mücadelelerinin, terör odaklarını güçlendirdiğine ve kriz ortamlarını derinleştirdiğine değindi. “Terörsüz Türkiye” hedefinin gerçekleştirilmesiyle bu olumsuz projelerin sona erdirileceğini vurguladı.

TÜRK BAYRAĞINA SALDIRI

Nusaybin’deki geçiş kapısını açmaya çalışan bölücü örgüt yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısını bugüne kadar yaşanan en ağırı olarak nitelendiren Bahçeli, bu konuda grup toplantısını gerçekleştiren DEM Parti’nin eşbaşkanlarının birinci derecede sorumlu olduğunu ifade etti. Özellikle DEM Eşbaşkanı Tuncer Bakırhan’ın yaptığı açıklamanın provokasyon ortamını daha da gerginleştirdiğini belirtti.

KÜRT KARDESLERİMİZİ KANDIRMAYA ÇALIŞMAKTALAR

Gelişmeleri ülke için kaygı verici olarak değerlendiren Bahçeli, “Terörsüz Türkiye” sürecinin devam ederken, bazı çevrelerin dil ve zihniyet sorunları ile gerilimi artırdığını söyledi. DEM Partisi’nin PKK’nın kurucu önderinin yanıda mı yoksa karşısında mı olduğu konusunda açık bir karar vermesi gerektiğini dile getirdi. Kürt kardeşlere yönelik iftira ve yalanlarla milli birlik ve beraberliğe zarar vermekten vazgeçmeleri gerektiğini ifade etti.

ULUSAL DEĞERLERİMİZİ KORUMAK GEREKİYOR

Bahçeli, Suriye Cumhuriyeti’nin iç istikrar mücadelesinin ırkçı bir anlayışla ele alınmasının ciddi bir yanılgı olduğunu belirtip, bu durumlardan özenle kaçınılması gerektiğini vurguladı. Nusaybin’de al bayrağın indirilmesinin ardında, bir istihbarat operasyonunun izinin sürdüğünü ifade etti. Türk bayrağının bağımsızlığın sembolü olduğunu hatırlatarak, bayrağa saldıranların ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

SALDIRILARA DİKKAT

Ayrıca, Türk bayrağının Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik sembolü olduğuna işaret etti. Tüm tarafların sağduyulu olması gerektiğini vurguladı. Provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiğini belirten Bahçeli, terörle mücadelenin devam edeceğini aktardı. Ay yıldızlı bayrağa uzanan elleri kınadığını ve YPG/SDG’nin terör örgütü olduğunu söyledi. Fırat’ın doğusunun da batısı gibi terörden tamamen arındırılması gerektiğinin altını çizdi. “O gün işte bugündür” dedi.