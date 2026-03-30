Bahçeli’den CHP’ye Arınma Süreci Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP’nin mevcut durumunu değerlendirirken arınma sürecine girmesi gerektiğini vurguladı. Bahçeli, TV100’de gerçekleştirdiği konuşmada, FETÖ’nün yeniden aktif hale geldiğine dikkat çekti ve terörsüz Türkiye sürecinde beklemenin gereksiz olduğunu aktardı. Ayrıca, Orta Doğu’daki çatışmalara da değinerek Suriye ve Lübnan’ın koordineli hareket edebileceğini belirtti.

CHP’NİN ARINMA İHTİYACI

Bahçeli, Türk siyasetinin arınma ve durulmaya ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Toplumu huzurla bir arada tutan ahlaki değerler vardır. Bunların korunması gerekir. Aksi halde kirlenme yaygınlaşır” dedi. Tüm siyasi partilerin, daha şeffaf ve sorumlu bir şekilde yeniden yapılandırılması gerektiğini söyleyen Bahçeli, MHP’nin bu konuda üzerine düşeni her zaman yaptığını, “En ufak bir olay iddia olduğunda üstüne gider, kim olursa olsun gerekli arınmayı yapar” şeklinde konuştu.

CHP’NİN 4 S SORUNU

CHP’nin eleştirilerini sürdüren Bahçeli, partinin “Saraçhane, Söğütözü, Silivri, Sosyal medya” başlıklarıyla 4 S’ye sıkıştığını ifade etti. Ona göre, CHP bu durumdan kurtulmalı, yüzünü Anıtkabir’e ve millete çevirmelidir.

FETÖ’NÜN CANLANMASI

FETÖ’nün son dönemde provokasyonlarla yeniden hareketlenmesine dikkat çeken Bahçeli, “Terörle mücadele çok boyutludur. FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürdürülmelidir” diyerek, örgütün içeride ve dışarıda etkinliğini sürdürdüğünü belirtti. FETÖ’nün tamamen temizlenmesi gerektiğini, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kudrete sahiptir” sözleriyle vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE İÇİN HIZLI ADIMLAR

Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin Meclis’te atılacak somut adımlarla ilerlemesi gerektiğini belirtti. Hastalık ve yaşlı hükümlüler gibi konuların zaman kaybetmeden ele alınması gerektiğine değinen Bahçeli, “Beklemenin hiçbir anlamı yok” dedi. Ayrıca, her türlü kimlik siyaseti ve mezhepsel ayrışmadan kaçınılması gerektiğinin altını çizdi.

ORTADOĞU’DA JEOPOLİTİK DENGELER

Orta Doğu’daki çatışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını haksız buldu. Suriye ve Lübnan’ın birlikte hareket edebileceğini dile getirerek, bu durumun Ortadoğu’da yeni jeopolitik hatlar oluşturabileceğini ifade etti. Bahçeli, terörsüz Türkiye sürecinin sadece bir güvenlik meselesi olmadığını, aynı zamanda ulusun geleceğine yön verecek önemli bir dönem olduğunu belirtti.

Son olarak, Bahçeli, “Terörle mücadele yalnızca askeri bir konu değil; aynı zamanda tarihsel ve jeopolitik bir iddianın konusudur” diyerek Türkiye’nin Doğu ile Batı arasında bir denge kurması gerektiğinin altını çizdi. Bu denge ile Türkiye’nin uzun vadede güçlü bir liderlik konumuna ulaşacağını belirtti.