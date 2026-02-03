Yüzyılın Güneş Tutulmasına Geri Sayım Başladı

Astronomi tutkunları için büyük bir geri sayım başladı. Yüz yılda bir yaşanan olağanüstü bir gök olayı olan tam Güneş tutulması için tarih 2 Ağustos 2027. Yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek bu olağanüstü deneyim, “yüzyılın Güneş tutulması” olarak nitelendiriliyor. Bu süre, bilinen diğer tutulmalara kıyasla oldukça uzun, bu da merakı artırıyor.

GÜNDÜZ GECE OLACAK

Bu etkileyici tutulmanın uzun sürmesinin sebebi, Ay’ın bahsi geçen tarihte Dünya’ya daha yakın olacak olması. Bu sayede Ay, Güneş’i daha uzun bir süreyle tamamen örtecek ve gündüz saatlerinde gökyüzü alışılmadık bir karanlığa bürünecek. Tutulmayı en iyi şekilde deneyimlemek isteyenler için önerilen rota ise İspanya. Ayrıca, bu tutulma 1991 yılından bu yana kara üzerinde en uzun süre görülebilecek tutulma olma özelliği taşıyor ve benzeri bir durumun bir daha 2114 yılına kadar gerçekleşmeyeceği bildiriliyor.