İstanbul’a Bahar Müjdesi: Sıcaklıklar Yükseliyor

istanbul-a-bahar-mujdesi-sicakliklar-yukseliyor

Trakya bölgesinden gelen soğuk hava dalgası ve yoğun yağışlar İstanbul ile Marmara bölgesinde etkisini devam ettirirken, meteoroloji verileri hafta ortasında “bahar tadında” bir havanın yaşanacağını gösteriyor. Bugün (Salı) akşam saatlerinde İstanbul’da karla karışık yağmur beklenirken, yarın itibarıyla hava koşullarında önemli bir değişim yaşanacak.

SICAKLIK YÜKSELİYOR

Soğuk hava dalgası Çarşamba gününden itibaren batı bölgelerini terk etmeye hazırlanıyor. 4-7 Şubat tarihleri (Çarşamba-Cumartesi) arasında İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkarak 13 ile 16°C arasında değişmesi tahmin ediliyor. Kış mevsisine soğuk hava ile giriş yapan İstanbullular, haftanın ikinci yarısında güneşli ve ılık bir “kısa bahar” deneyimleyecek.

AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

Bahar havası gelmeden önce İstanbul son bir sert hava durumuyla karşılaşıyor. Bugün akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle yağmurun bazı bölgelerde karla karışık yağmura dönüşmesi bekleniyor. Ancak, kent genelinde kar örtüsü oluşturacak miktarda bir kar birikimi beklenmiyor. Yetkililer, bu akşam Marmara Denizi’nde hızının 90 km’ye kadar ulaşabileceği fırtına ve potansiyel su baskınlarına karşı vatandaşları uyarıyor. Şehir, yarından itibaren yağışlı ve soğuk havayı geride bırakıp, hafta sonuna kadar devam edecek ılıman havanın etkisine girecek.

