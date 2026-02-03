Otomobil Fiyatlarında Değişim: En Ucuz Modeller

otomobil-fiyatlarinda-degisim-en-ucuz-modeller

Otomobil satışları, hız kesmeden sürmeye devam ediyor. 2026 model araçların piyasaya girişiyle birlikte fiyatlarda çeşitli değişimler yaşandı. Kampanya süreçlerinin devam etmesi ve altın ile gümüş fiyatlarının yükselmesi, yatırımcıların otomobil alımına yönelme beklentisini artırdı.

EN UCUZ OTOMOBİL HANGİSİ?

En uygun fiyatlı otomobil listesinde, fiyatlar 1 milyon 299 bin lira seviyesinde yer alıyor. Bu listenin devamında ise fiyatı 1,4 milyon lira olan modeller yer almakta.

İŞTE SIFIR OTOMOBİL FİYATLARI

Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit modelinin fiyatı 1 milyon 897 bin 100 lira olarak belirlendi. Diğer yandan, Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S’nin fiyatı ise 1 milyon 699 bin lira olarak kaydedildi.

