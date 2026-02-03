Güneş Tutulması İçin Heyecan Verici Geri Sayım Başladı

Astronomi meraklıları, heyecan dolu bir olay için geri sayımda! Yüz yılda bir görülebilecek özel bir gök olayı olan tam Güneş tutulması, 2 Ağustos 2027’de gerçekleşecek. Bu tutulma, yaklaşık 6 dakika 23 saniye sürecek ve bu yüzden “yüzyılın Güneş tutulması” olarak adlandırılıyor. Bu süre, alışıldık gök olaylarından çok daha uzun ve bu durum, şimdiden büyük bir heyecan yaratıyor.

GÜNDÜZ, GECE OLACAK

Etkileyici tutulmanın bu kadar uzun sürmesinin sebebi, Ay’ın o gün Dünya’ya olan mesafesinin normalden daha kısa olması. Ay, Güneş’i daha uzun süre tamamen kapatarak gökyüzünü gündüz saatlerinde alışılmadık bir şekilde karanlığa bürütüyor. Tutulmayı en net bir şekilde izlemek isteyenlerin rotası ise İspanya olarak belirlendi. Ayrıca, bu olay 1991 yılından bu yana kara üzerinde görülebilecek en uzun tutulma olacak ve bu kadar uzun bir tutulma bir daha 2114 yılına dek yaşanmayacak.