Bahçeli’den Kabine’ye Ay Yıldızlı Çiçek

PKK, KONGRESİNİ TOPLAYIP FESHETTİ

PKK, sabah saatlerinde kongre düzenlediğini ve kendisini feshettiğini duyurdu. 5-7 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen kongrenin kararları bugün açıklanırken, sürecin önemli ismi Devlet Bahçeli’den de bir değerlendirme geldi. Bahçeli, “Nihayet tomurcuklar çiçek açtı.” diyerek durumu yorumladı.

BAHÇELİ’DEN KABİNE’YE JEST

MHP Lideri Devlet Bahçeli, terörsüz Türkiye gündemiyle toplanan Kabine toplantısına ay yıldızlı çiçek gönderdi. Gönderilen kırmızı beyaz güller, toplantı başlamadan önce salondaki yerini aldı. Çiçeğin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hemen yanına bırakıldığı dikkat çekti.

KABİNE’NİN GÜNDEMİ

Kabine toplantısında birçok konu ele alınacak. Ana başlıklardan en dikkat çekeni, ‘Terörsüz Türkiye’ çalışmalarının geldiği son nokta olacak. PKK’nın yaptığı açıklama da toplantıda değerlendirilecek. Ayrıca, açıklama sonrasında oluşturulacak yol haritasının da değerlendirilmesi bekleniyor. Toplantıda, Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ilişkin atılacak adımlar da görüşülecek.