Bahçeli’den Kavacık Muhtarına Telefonda Teşekkür

DEVLET BAHÇELİ’YE ONUR VEREN BİR İŞLEM

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Kavacık Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl faaliyete geçen 6 No’lu Aile Sağlık Merkezi, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismiyle anılacak. Bu gelişme, bölgede büyük bir memnuniyetle karşılandı.

BAHÇELİ’DEN TEŞEKKÜR TELEFONU

İsim değişikliği ile ilgili olarak Bahçeli, Kavacık Mahallesi Muhtarı Yasemin Şahin ile telefon görüşmesi yaptı. Bahçeli, kendisinin sağlık ocağına verilmesinden dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek teşekkür etti.