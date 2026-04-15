Bahçeli’den Okul Saldırıları Üzerine Nitelikli Açıklama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen olaylara dair önemli bir yazılı açıklama gerçekleştirdi.

OLAYLARIN SORDUĞU SINIRLAR

Bahçeli, bu olayların yüzeysel ve tek boyutlu yorumlarla ele alınamayacağını vurgulayıp, “Dün Şanlıurfa’da, bugün ise Kahramanmaraş’ta yaşanan elim hadiselerin; sığ, yüzeysel ve tek boyutlu değerlendirmelerle geçiştirilemeyeceği açıktır.” ifadelerini kullandı.

Bahçeli, gelişmelerin tüm yönleriyle incelenmesi gerektiğini belirterek, “Bu vahim gelişmelerin, tüm sebepleri, sonuçları ve arka plan dinamikleriyle birlikte; serinkanlı, sağduyulu ve çok yönlü bir bakış açısıyla ele alınması, hakikatin tam manasıyla ortaya çıkarılması açısından zaruri bir mecburiyettir.” dedi.

DİJİTAL DÜNYANIN ETKİLERİ

Dijitalleşme ve sosyal medyanın etkilerine de değinen Bahçeli, kontrolsüz dijital ortamların ve akran zorbalığının çocuklar üzerinde ciddi zararlar oluşturduğunu dile getirdi.

Günümüz gençlerinin sanal dünya içinde büyüdüğünü belirten Bahçeli, bu durumun gerçek ile sanal arasındaki sınırları belirsiz kıldığını ifade ederek, “Evlatlarımız, sosyal medyanın adeta emzirdiği; parmak uçlarıyla ekranlara yön verdiği, saniyeler içinde birbirine zıt duyguların yaşanıp tüketildiği yapay bir iklimin içinde büyümektedir.” şeklinde konuştu.

DUYGU GEÇİŞLERİ BÜYÜK RİSK

Bahçeli, sanal ortamda duygu geçişlerinin hızla gerçekleşmesinin, gelişim çağındaki bireylerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanık hale getirdiğine dikkat çekti. “Bir kaydırma hareketiyle sevincin öfkeye, merhametin şiddete savrulabildiği bu hızlı duygu geçişleri, henüz gelişim çağındaki zihinlerde gerçek ile sanal arasındaki sınırları bulanıklaştırmaktadır.” dedi.

Kahramanmaraş’taki silahlı saldırıda, üç öğrencinin ve bir öğretmenin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bu durumun gerçek hayatta da benzer etkiler yaratabileceği vurgulandı.

KONTROLSÜZLÜK TEHLİKESİ

Bahçeli, ergenlik dönemindeki bireylerin bu etkilerle birlikte anlık tepkiler verme eğilimlerinin arttığını belirterek, “Bu durum, kontrolsüz bırakıldığında, telafisi mümkün olmayan sonuçlara kapı aralayabilecek bir zemin hazırlamaktadır.” ifadelerini kullandı. Yaşananların farklı toplumlarda da gerçekleştiğine dikkat çekerek, konunun küresel bir tehdit boyutu kazandığını ifade etti.

Bahçeli, olayların yalnızca fail üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini ve bu tür eylemlere iten sosyal çevre, dijitalleşme ve değer erozyonunun da sorgulanması gerektiğini belirtti.

SİYASİ YORUMLARA DİKKAT

Açıklamasında yetkili kurumlara çağrıda bulunan Bahçeli, soruşturmaların baskıdan uzak ve devlete yakışır bir ciddiyetle yürütülmesinin önemini vurguladı. Olaylar aydınlatılmadan yapılan siyasi yorumların gerçeği gölgeleyebileceğini belirten Bahçeli, “Şayet gerekli görülüyorsa değerlendirmeler, ancak süreç tamamlandıktan sonra yapılmalıdır.” şeklinde konuştu.

Bahçeli, bu acı olayın günlük siyasetin malzemesi olmaması gerektiğinin altını çizerken, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.