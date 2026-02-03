Bahçeli’den Özgür Özel’e Siyasi Ahmaklık İfadesi

SİYASET ARENASINDA HAREKETLİLİK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar yaptı. Çeşitli konular üzerinde durarak hem iç hem de dış siyasete dair dikkat çekici mesajlar verdi.

PARTİSİNDEN ERKEN SEÇİM ÇAĞRILARINA TEPKİ

Bahçeli’nin konuşmasında, özellikle CHP tarafından son zamanlarda öne sürülen erken seçim iddialarına karşı sert bir duruş sergiledi. “Erken seçim Türkiye’nin gündeminde yok” diyen Bahçeli, CHP Genel Başkanı’nın erken seçim çağrısını “tam bir siyasi ahmaklık” olarak nitelendirdi.

SERT SÖZLERLE HEDEF GÖSTERİLDİ

Devlet Bahçeli, Özgür Özel’in Suriye ile ilgili açıklamalarına da eleştiriler yöneltti. “Özgür Özel’in Suriye açıklaması hezeyandır. Sayın Özel, zırvayı bırak. Konuşmanın seni komik durumlara düşürdüğünü anla. Dilinin altındaki baklayı çıkar. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağladığı için uykularının kaçtığını itiraf et” şeklinde ifadelerde bulundu. Bahçeli, ayrıca erken seçimin gündeme gelmeyeceğini, Cumhur İttifakı’nın bu tür gündemlere prim vermeyeceğini vurguladı. Seçim zamanı geldiğinde, Türkiye’nin mevcut durumunu eleştirenlerin gerçeği göreceğini belirtti.