Bahçeli’den Terörsüz Türkiye Mesajı

BAHÇELİ’DEN ZAFER BAYRAMI MESAJI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bahçeli, “26 Ağustos 1922’de başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922’de muhteşem bir zaferle taçlanması, müteakiben müstevlilerin vatan topraklarından kahramanlıklarla süpürülerek 9 Eylül 1922’de İzmir’de denize dökülmesi her manada göz kamaştıran, yaygın sonuçları ortaya koyan, yankıları bugünlere kadar ulaşan muazzam bir olaydır.” ifadelerini kullandı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, “103 yıl evvel düşmansız Türkiye’yi kanıyla, canıyla, emsalsiz vatan sevgisiyle başaran Türk milleti, şimdi de Terörsüz Türkiye’ye Allah’ın izniyle ulaşacaktır.” diyerek, iç ve dış düşmanlıklara karşı Terörsüz Türkiye ile birlikte etkilerini kaybedeceğini ifade etti. Ayrıca, Türk milletine yönelik yapılan haksızlıklar ve insanlık dışı işgallerin, 30 Ağustos 1922’de hak ettiği cevabı aldığına dikkat çekti ve benzeri bir cevabın gerekirse tekrar verileceğini vurguladı.

30 AĞUSTOS RUHU CANLI

Bahçeli, “Artık çekilecek ne bir toprak parçamız ne de kaybedecek bir insanımız vardır.” şeklinde konuşarak, sözlerine şu şekilde devam etti: “Zaferlerimizden rahatsız olanlar, birliğimizden ve beraberliğimizden ürperenler ve ürkenler unutmasınlar ki, 30 Ağustos ruhu ayaktadır, maşeri vicdanda mahfuzdur. Bu düşüncelerle büyük milletimizin, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 103. yıldönümünü kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele kahramanlarını, devletimizin ve milletimizin bekası için canlarından seve seve vazgeçen aziz şehitlerimizi hürmet, rahmet ve minnet hislerimle anıyorum.”