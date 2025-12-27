Bahçeli: Hatay Küllerinden Yeniden Doğdu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay’ın yeniden doğuşunu ve inşa sürecindeki yapılanmaları takdirle karşıladığını ifade etti. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen “455 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni”nde, Hatay’ın milli birlik ve kardeşliğin sembol şehirlerinden biri olduğunu vurguladı. Hatay’da gözlemlenen gelişmeler nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu belirten Bahçeli, şunları dile getirdi: “Takdir ve hayranlıkla müşahede ediyorum ki Hatay küllerinden yeniden doğmuş, baştan başa inşa ve ihya seferberliğiyle ayağa kalkmıştır.”

DEPRESYONUN YARALARINI SARMAKTIR

Bahçeli, 6 Şubat tarihli depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek, Türkiye’nin bu felaketlerden uzak kalmasını temenni etti. Bahçeli, konuşmasına şöyle devam etti: “Şu hususu özellikle ifade etmeliyim ki molozların, beton blokların, taş ve toprak yığınlarının altında kalan, umut ve hayallerini çöken binaların altında bırakan on binlerce kardeşimizin emaneti emanetimiz, hatıraları hatıramız, hedefleri de hedefimizdir.” Türk milletinin tarih boyunca felaketlere boyun eğmediğine dikkat çeken Bahçeli, “Devlet ile millet arasına hiçbir menfur ve melun, iç ve dış mihrak girememiştir,” dedi.

RANT PEŞİNDE OLANLARA CEVAP

Bahçeli, hayatını kaybeden vatandaşlar için rahmet dileyerek, “Acılarımızın ve anılarımızın üzerinde istismar şantiyesi kurmak için devreye girenler en derin hayal kırıklığına uğramışlardır,” şeklinde konuştu. Yapıcı davranışların önemini vurgulayan Bahçeli, “Felaketlerden, rant devşirmenin arayış ve amacına kilitlenmek, ahlaki ve insani bir tavır değildir,” ifadelerini kullandı.

HIZLI İNŞA ÇALIŞMALARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve tüm emek verenlere teşekkür eden Bahçeli, deprem bölgesinde 98 bin konutun hak sahiplerine teslim edildiğini, bu sayının 150 bini geçeceğini belirtti. Bahçeli, “Güneş balçıkla sıvanmaz. Boş hayallerin pençesinde kıvrananlar hasislerin kifayetidir,” dedi. Ayrıca, “Günümüzün Süleyman’ı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günümüzün Sinan’ı ise Çevre Bakanımız Murat Kurum’dur,” diyerek yapılan çalışmaların önemine vurgu yaptı. Bahçeli, “Ayrımız gayrımız yoktur. Hepimiz biriz. Hep birlikte Türkiye’yiz,” ifadeleriyle birlik mesajı verdi.