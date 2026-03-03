Bahçeli: İran Saldırısı Küresel Dengenin Aleyhine

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında konuşma gerçekleştirdi. Bahçeli’nin önemli açıklamaları arasında, çağın içindeki değerler hiyerarşisinin ağır hasar gördüğüne dikkat çekerek, “Kriz, kaos ve karmaşa durumu dünyanın üzerinde adeta bir karabasan gibi çökmüştür. Birinci ve ikinci dünya savaşlarının olumsuz sonuçları henüz etkisini kaybetmemişken, yeni savaşlar silsilesinin nasıl bir vahşet ortamı oluşturacağını öngörmek elbette kolay değildir.” ifadelerini kullandı.

BARBARLIKLAR ZİNCİRİNDEN BOŞALDI

Günümüzdeki tüm barbarlıkların zincirlerinden kurtulduğunun altını çizen Bahçeli, geleceğe sahip çıkmanın ve geleceğin kaybolmasının önüne geçmek için sorumluluk almanın önemine vurgu yaptı. Alacakaranlık dönemlerde duygusal tepkilere itibar edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Devlet aklının ortak hassasiyeti olmalıdır.” şeklinde konuştu.

BU SALDIRGANLIK GAYRİMEŞRUDUR

Bahçeli, ABD’nin İran’a yönelik saldırısını da eleştirerek, bunun bölgesel ve küresel dengeleri bozacak nitelikte olduğunu belirtti. “Bu saldırganlık gayrimeşrudur. Uluslararası hukuku dikkate alan yoktur. Orman kanunlarının geçerli olduğunu iddia edecek akıl sahibi birisi bulunamayacaktır.” ifadelerini kullandı.

İRAN’A TUZAK KURULDU

Müzakere görüntüsü altında İran’a bir tuzak kurulduğunu belirten Bahçeli, Hamaney’in ölümünün ardından Mossad ajanlarının anlık görüntüleri kaydederek Netanyahu’nun ofisine göndermesinin dehşet verici bir organize saldırganlığın göstergesi olduğunun altını çizdi.

