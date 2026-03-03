Bakan Fidan’dan ABD ve İsrail Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları hakkında açıklamalarda bulundu. Fidan, Ankara’da medya temsilcileriyle bir iftar programında yaptığı konuşmada, son gelişmelerin bölgenin geleceğini ve küresel istikrarı tehlikeye atabilecek nitelikte olduğunu vurguladı. Ayrıca, ABD ve İsrail’in İran’ı hedef alan saldırıların ilk aşamasının, İran’ın bölgedeki vekil unsurlarında belirgin bir hareketlenmeye yol açmadığını belirtti; ancak Hizbullah tarafında bazı hareketliliklerin gözlemlendiğini ifade etti.

EN OLUMSUZ SENARYO İSTİKRARSIZLIK ORTAMININ OLUŞMASI

Fidan, “İran halkı içinde, ‘rejim değişikliği sonucunu doğuracak’ ölçekte bir dalgalanma ise şu an için görünmüyor.” diyerek mevcut en olumsuz senaryonun, tırmanan çatışmaların İran’la birlikte tüm bölgeyi kapsayan bir istikrarsızlık ortamı oluşturması olduğunu söyledi.

ENERJİ İTHALATINDA AKSAMA YAŞANMASI ÖNEMLİ BİR RİSK

Enerji konusuna değinen Fidan, “İran’dan doğalgaz akışının kesilmesi ya da Körfez ülkelerinden enerji ithalatında ciddi bir aksama yaşanması, küresel ölçekte enerji arz güvenliği açısından önemli bir risk doğurabilir.” şeklinde konuştu. İran’ın, bölgedeki Arap ülkelerindeki ABD üslerini doğrudan hedef almasının, atılan adımların daha büyük bir bölgesel güvenlik krizine dönüşmesine yol açabileceğini kaydeden Fidan, Hürmüz Boğazı’nın kapanmasının da küresel finans ve enerji piyasalarında ciddi dalgalanmalara neden olabileceğini ifade etti.

TALEBİMİZ NET: YENİDEN DİPLOMASİYE DÖNÜLSÜN

Fidan, askeri, güvenlik, siyasi, ekonomik ve enerji boyutunda meseleleri ayrı ayrı ele aldıklarını ve olası senaryolar için hazırlıklar yaptıklarını aktararak, “Karşılıklı saldırılar bir an önce dursun ve yeniden diplomasiye dönülsün.” ifadesinin altını çizdi.

NETANYAHU’NUN REJİM DEĞİŞİKLİĞİ HEDEFİ VAR

İsrail Başbakanı Netanyahu’nun, İran’ı bir tehdit olarak gördüğünü ve rejim değişikliği hedefinin mevcut olduğunu vurgulayan Fidan, Türkiye’nin bu duruma dair mücadele verdiğini ve yaratıcı çözümler sunduğunu hatırlattı. “Asıl savaşın başlangıcını biz biraz geciktirmiş olduk.” diyen Fidan, müzakere süreçlerinde İran’ın yaşadığı kaygılara dikkat çekti.

İRAN’DAN GÖÇ DALGASI İHTİMALİ

Fidan, Türkiye’nin bölgedeki gerginliği azaltma yönündeki yoğun çabalarını vurguladı ve terör örgütü PKK’nın, bulundukları ülkelerdeki zayıflıklardan faydalanarak hareket ettiğini belirtti. Fidan, terörsüz Türkiye’nin sağlanması için terörsüz bir bölge olması gereği üzerinde durarak, bu meselenin Suriye, Irak ve İran’ı ilgilendirdiğine dikkat çekti. Hakan Fidan, bölgedeki Türk vatandaşlarının durumunu yakından takip ettiklerini ve şu an için yaralanan ya da hayatını kaybeden bir vatandaş olmadığını açıkladı.

YOĞUN ÇABA İÇİNDEYİZ

İran’dan göç dalgalarının olup olmayacağına dair gerekli planlamaların yapıldığını belirten Fidan, “Şu anda İran kendi vatandaşlarını sınırdan çıkarmıyor.” ifadesinde bulundu. Gazze’deki durumun da kötüleşeceğine dair öngörülerini paylaşan Fidan, bölgede insani yardımların Türkiye tarafından sürekli olarak sağlandığını aktardı.

CAATSA YAPTIRIMLARI

Bölgedeki bazı ülkelerin belirli kapasitelere ulaşmasını istemeyen İsrail’in mevcut tutumu üzerine değerlendirmelerde bulunan Fidan, her ülkelerinin kendi kartlarını oynamaya devam edeceğini vurguladı. Dış politikada Türkiye’nin duruşunun barışçıl ve iş birliğine dayalı olduğunu ve tüm ilgili taraflarla iletişimde olduklarının altını çizdi.