Bahçeli’nin Açıklamaları Siyasette İyi Kargaşa Yarattı

Bahçeli’nin Dikkat Çeken Açıklamaları

Bahçeli’nin dün gerçekleştirdiği grup toplantısındaki ifadeleri, siyasette önemli yankılar uyandırdı. Abdullah Öcalan için “umut hakkı” ve eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için beraat talebi, gündemin merkezi haline geldi.

ZAMANLAMASI SORULDU

Gazeteci Murat Yetkin, Bahçeli’nin bu çıkışının zamanlamasını sorguladı. Bahçeli, “Suriye’yle alakası yok. Daha önceden beri söylüyoruz. Anadolu’da huzur istiyoruz. Bu adımların atılmasını faydalı görüyoruz” yanıtını verdi. Yetkin, Bahçeli’nin dünkü grup toplantısındaki konuşmasını aktardığı köşesinde, Bahçeli ile aralarındaki diyaloğu şöyle aktardı: “Örneğin, daha önce ayrı ayrı dile getirdiği ve henüz karşılık bulmayan talepleri neden şimdi topluca dile getirmesinin zamanlama açısından bir karşılığı var mıydı? Bahçeli, Suriye’deki SDG anlaşması ardından, Terörsüz Türkiye’nin yeni bir aşamaya girdiği inancıyla mı söylemişti?”

TALEPLERE HÜKÜMETİN CEVABI NE OLACAK?

Bahçeli’ye yöneltilen bir diğer soru ise bu taleplere AK Parti’nin nasıl bir tepki vereceğiydi. Sonuçta söylenenlerin uygulanması hükümetin inisiyatifindeydi. Bahçeli duraksamadan verdiği cevapta, “Biz kendi görüşümüzü söyledik. Bunların faydalı olacağını düşünüyoruz. Bundan sonrası hükümetin bileceği iştir” ifadesini kullandı. MHP yönetiminden edindiği bilgilere göre, Bahçeli’nin konuşmasından çok az kişinin haberdar olduğunu belirten Yetkin, “Bahçeli’nin tıpkı 22 Ekim 2024’te PKK lideri Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıda olduğu gibi, dünkü çıkışından da çok azının haberli olduğunu öğrendim. Hatta konuşmasının sonundaki o cümleyi, konuşmasının yazılı metnine bile koydurmamıştı” şeklindeki gözlemlerini aktardı.

