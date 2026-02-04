Fenerbahçe’nin Kante Transferi Futbol Dünyasında Şok Etkisi Yaratıyor

Al-Ittihad’ın belgeleri hatalı yüklemesi nedeniyle transfer işlemi ilk etapta tamamlanamayan Kante, Fenerbahçe’de oynamak istemesi sebebiyle Suudi ekibe rest çekti. Antrenmana katılmayacağını bildiren Fransız yıldız, Al-Ittihad’a yaptığı baskılar sonucunda FIFA’nın da onayıyla sarı-lacivertlilere transfer oldu. Bu transfer kapsamında Youssef En-Nesyri’nin Al-Ittihad’a katıldığı belirtildi. Kante’nin Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması, dünya genelinde büyük yankı uyandırdı.

FIFA ARACILIĞIYLA TRANSFER TAMAMLANDI

L’Equipe’nin haberine göre, “Fenerbahçe, FIFA ara buluculuğunun ardından nihayet N’Golo Kanté’yi kadrosuna kattı.”

EURO 2024 KADROSU UNAÖYÜLDÜ

TV5 Monde’da ise “Fransız milli orta saha oyuncusu ve dünya şampiyonu N’Golo Kanté, Suudi Arabistan liginde Al-Ittihad’da geçirdiği iki buçuk sezonun ardından Fenerbahçe ile sözleşme imzaladı. Teknik direktör Didier Deschamps’ın kendisine verdiği değerin bir göstergesi olarak, Euro 2024 kadrosuna çağrılmış ve iki yıllık bir aradan sonra Fransız milli takımındaki ilk 11’deki yerini yeniden kazanmıştı. Almanya’daki performansı düşmüş olsa da, tecrübesi kıyaslanamayacak kadar eşsizdir; bu da özellikle uzun süreceği tahmin edilen bir turnuvaya başlarken olmazsa olmaz bir faktördür.” şeklinde yer aldı.

