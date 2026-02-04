Celtic, Chamberlain İçin Transfer Sürecini Başlattı

Beşiktaş ile Ağustos ayında yollarını ayıran Alex Oxlade Chamberlain, halen boşta kalırken, İskoçya’nın Celtic takımı oyuncuyla ilgilendiği bildiriliyor. Son zamanlarda eski kulübü Arsenal ile antrenmanlara katılarak kondisyonunu korumaya çalışan İngiliz futbolcuya, Celtic Teknik Direktörü Martin O’Neill’dan açıklama geldi.

TRANSFERDE PARANIN SORUN OLMADIĞI VURGUSU

Bir kaynağa göre; O’Neill, Chamberlain ile yaptığı görüşmeyi aktardı ve orta saha oyuncusunun transferinde maliyet konusunda bir engel bulunmadığını ifade etti. 32 yaşındaki oyuncunun formda olduğunu belirten Celtic teknik direktörü, Chamberlain’in Arsenal’de de tekrar forma giymesi ihtimaline dikkat çekti. O’Neill, “Başka seçenekleri de olacak. Arsenal’de antrenman yapıyor ve Arsenal’de birkaç sakatlık oldu, bu yüzden onu kadrolarına bile alabilirler.” sözleriyle futbolcunun geleceği hakkında çok yönlü bir durum olduğunu ifade etti.