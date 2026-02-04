Bill Gates Epstein İfşaları Hakkında Konuştu

Bill Gates, Epstein davasına dair açıklanan milyonlarca yeni belgedeki iddialar üzerine sessizliğini bozu. Gates, Epstein ile geçmişteki görüşmelerinin “büyük bir hata” olduğunu ifade ederek, kendisi hakkında yöneltilen suçlamalara katılmadığını vurguladı.

ÜÇ MİLYON BELGEDE TARTIŞMALI İDDİALAR

Yeni yayımlanan belgelerde, finansçı Jeffrey Epstein’ın 2013 yılında kendi kendisine gönderdiği e-postalarda Gates ile ilgili “Kadınlarla ilişki sonrası hastalık kaptığı” yönünde ifadelerin bulunduğu belirtildi. Ancak bu e-postaların Epstein tarafından yazıldığı ve üçüncü kişilere iletilmediği bilgisi verildi. Gates, “Onunla görüşmek büyük bir hataydı” dedi.

HER DAKİKASINDAN PİŞMANIM

Gates, Avustralya merkezli Nine News ile yaptığı röportajda şu sözleri sarf etti: “Çok sayıda zengin insan tanıyordu ve küresel sağlık projeleri için bağış toplayabileceğini söylüyordu. Geriye dönüp baktığımda bu çıkmaz bir yoldu. Onunla vakit geçirmek büyük bir hataydı.” Gates, Epstein ile yalnızca yemeklerde bir araya geldiğini ve adaya asla gitmediğini belirtti. Ayrıca, yasa dışı faaliyetlerle hiç ilgisinin bulunmadığını da vurguladı.

SÖZCÜSÜNDEN SERT TEPKİ

Gates’in sözcüsü, daha önce yaptığı bir açıklamada, iddiaların tamamen asılsız olduğunu ifade etti. Açıklamada, “Bu iddialar, güvenilirliği olmayan bir kişinin uydurmalarıdır. Belgeler yalnızca Epstein’ın Gates’le ilişki kuramamasından kaynaklanan öfkesini yansıtıyor” denildi.

MELINDA GATES: EVLİLİĞİMDE ACILI DÖNEMLERİ HATIRLATIYOR

Gates’in eski eşi Melinda French Gates, bir podcast’te sürecin kendisi için zor olduğunu belirtti. ABD merkezli NPR’ye verdiği demeçte, “Bu belgeler evliliğimdeki acı verici dönemleri yeniden hatırlattı. Bu karmaşadan uzak olmaktan mutluyum” şeklinde konuştu.

MICROSOFT KURUCUSUNA YÖNELİK RESMİ SUÇLAMA YOK

Yetkililer, Epstein mağdurlarının ifadelerinde Gates’in herhangi bir resmi suçlamaya maruz kalmadığını belirtti. Hukukçular, belgelerde isminin geçmesinin tek başına suçlama olmadığına dikkat çekiyor. Ayrıca, Gates’in Epstein’le görüşmelerinin bağış ve hayır işleri kapsamında gerçekleştiği ifade ediliyor.

