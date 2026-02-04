Musk Epstein Eleştirilerine Yanıt Verdi Ve Açıklama Yaptı

ABD’DE EPOPEYİ DÜNYAYA GETİREN DOSYALARDA MÜSLER İFADALARIYLA SAVUNMA YAPIYOR

Epstein dosyalarının kamuoyuna sunulması, birçok ünlü ismin bağlantılarını yeniden gündeme getirdi. Bu dosyalarda ismi geçmesine karşın Elon Musk, kendisini savunmak adına yeni açıklamalar yaptı. Musk, “Epstein beni sürekli ikna etmeye çalıştı” şeklinde konuştu.

Musk, Epstein’ın kendisini adaya davet ettiğini fakat bu davetleri kabul etmediğini ifade etti. “Epstein beni sürekli ikna etmeye çalıştı, ben ise engelledim” diye belirtti. LinkedIn’in kurucusu Reid Hoffman’ın söz konusu adaya gittiğine dair bilgilere de yanıt veren Musk, “Aramızdaki en büyük fark, Reid, senin gitmiş olman, benim gitmemiş olmam” ifadelerini kullandı. Hoffman’ın adaya iki kez gittiğine dikkat çeken Musk, “Belki birinci hataydı ama ikincisi değil” şeklinde yorumda bulundu.

Musk, daha önce de bu dosyaların yayınlanması üzerine kendisini savunmuştur. “Belgelerin tam olarak açıklanması ve çocuk istismarcılarının hesap vermesi için benim kadar sert mücadele eden kimse olmadı” sözleriyle duruşunu ifade etmişti.