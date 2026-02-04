MHP’li Yıldız’dan Demirtaş Tahliyesi Açıklaması

Komisyon Yazım Ekibi Beşinci Toplantısını Gerçekleştiriyor

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ortak raporu için partilerin koordinatörlerinden oluşan yazım ekibi, bugün beşinci kez bir araya geliyor. Toplantı öncesinde, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, kendisine yöneltilen sorulara yanıt verdi. MHP’li Yıldız, Selahattin Demirtaş’ın tahliyesi konusundaki soruya şu şekilde yanıt verdi: “Demirtaş’ın tahliyesine mahkemeler karar verir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına ve Anayasa Mahkemesi kararlarına uymak lazım. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir ihlal gördüyse tahliyesi konusunda bir beyan varsa tahliye edilmesi lazım.”

Raporun kanun teklifi haline getirilip getirilmeyeceği yönündeki soruya ise Yıldız, “Çerçeve metni hazırlayacağız. Kanun teklifi haline gelip gelmemesi yüce Meclis’in işidir. Meclis’te gruplar anlaşırsa kanun teklifi haline gelir. Kanunlaşması da çok uzun sürmez,” cevabını verdi.

Bahçeli’nin ifadeleri dikkat çekti

MHP Genel Başkanı, Edirne’de tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı ile ilgili olarak, “Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir” ifadelerini kullanmıştı.