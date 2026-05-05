Bahçeli’nin Öcalan Açıklaması Tartışma Yarattı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin grup toplantısında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a “Barış Süreci Koordinatörlüğü” verilmesi önerisini sosyal medyada değerlendirdi.

BAHÇELİ’NİN SÖZLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRME

Erbakan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Sayın Devlet Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan’a kurucu önder diyerek çıktığı yolun sonunun kanaat önderliği olacağını söylemiştik. Sayın Bahçeli nihai önerisini bugün net bir dille seslendirdi: Abdullah Öcalan için ‘Barış Süreci Koordinatörlüğü’ önerdi. Terörsüz Türkiye’ye elbette evet diyoruz, ancak bu sürecin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasına, Ankara’da siyaset yapmasına indirgenmesini kabullenemiyoruz.”

HEDEF ÖCALAN’IN SERBEST BIRAKILMASI

Erbakan, bu sürecin sonucunun başından beri belli olduğunu ifade ederek, “Hedef Öcalan’ı özgürleştirmek, Ankara’ya getirmektir. Belli ki kapalı kapılar ardında bazı sözler verilmiştir. Ancak…PKK, Kürt kardeşlerimizi temsil etmediği gibi, çözümün reçetesi de Öcalan’a özgürlük değildir.” diye belirtti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı’nın bu konudaki net görüşünü paylaşmaktan kaçındığını vurgulayarak, Bahçeli’nin açıklamalarının sürecin daha fazla yönetilemez hale geldiğini dile getirdi.

REFERANDUM ÇAĞRISI

Erbakan, “Bu nedenlerle çağrımızı yineliyoruz: Böylesine hayati bir konuda kararı aziz milletimize sorun, referanduma gidin.” şeklinde konuştu.

