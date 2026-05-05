Samsunspor’da Transfer Planlaması Aşamaları Açıklandı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, transfer faaliyetlerine ve gelecek sezonun planlamasına dair önemli açıklamalar yaptı.

KADRO PLANLAMASINA DAİR AÇIKLAMALAR

Yıldırım, kadro planlaması üzerine yaptığı değerlendirmede, “Sezon sonunda hocamızın düşünmediği oyuncular olacak. Ona göre oyuncu transferi planı yapacağız. Transfer hedefi şöyle belirlenecek: Süper Lig’i 7’nci sırada bitirirsek ayrı, 5’inci sırada olup Avrupa kupalarına katılırsak ayrı transfer planlaması yapacağız. Hoca daha kompakt bir kadro istiyor ve çok fazla oyuncu almak istemiyor. Yani 18 tane oyuncu olsun, üstüne de biraz genç oyuncular ekleyelim istiyor. Hocamızla bu sayıya birlikte karar vereceğiz. Bizim transfer çalışmalarımız scout ekibinin çalışmasıyla oluyor. Tabii ki bazı menajerler iyi oyuncular önerdiğinde bakıyoruz ama bütün transferi menajerlere bırakıp kulübün içine bir sürü menajerin girip burada cirit atmasına izin vermiyoruz. Biz öyle bir kulüp değiliz.” ifadelerini kullandı.

İRAN CAN’IN GELECEĞİ BELİRSİZLİĞİ

Başkan Yıldırım, sezon ortasında Fenerbahçe’den kiralanan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, “Fenerbahçe’den gelen İrfan Can Eğribayat konusunda bir gelgit yaşıyoruz. Önce Samsunspor’da kalmayacağını söyledi, şimdi kalmak istediğini söylüyor. Ama henüz net bir durum yok. Çünkü bu biraz da oyuncuya bağlı. Samsunspor’da iki tane eş değerde kalecimiz var. Okan ile İrfan Can neredeyse aynı seviyede ve çok iyi kaleciler. Bunlar bize yetiyor. Bir ara Bilal Bayazıt ile anlaştık ancak transferinden vazgeçildi. Kalede bu şekilde devam etme ihtimalimiz yüksek. İrfan Can’ı gelecek sezonda da takımımızda görmek isteriz.” dedi.