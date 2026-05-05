Cüneyt Çakır’dan 2026 Dünya Kupası Vizyonu Açıklaması

Ulusal ve uluslararası düzeyde önemli başarılara imza atarak hakemlik kariyerini 2022 yılının kasım ayında sonlandıran Cüneyt Çakır, eğitimci ve yönetici kimliği ile dünya futbolunda etkisini sürdürmeye devam ediyor.

GÜRCİSTAN’DA HAKEM KURULU BAŞKANLIĞI

49 yaşındaki eski hakem, üç yıldır Gürcistan Futbol Federasyonu’nda hakem kurulu başkanı olarak görev alıyor. Bunun yanı sıra FIFA ve UEFA organizasyonlarında da aktif rol oynamakta.

2026 DÜNYA KUPASI HEDEFİ

Hakemlik kariyerini sona erdirdikten sonraki en büyük hayali olan 2026 Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev alma isteğini dile getiren Çakır, şunları söyledi: “Hakemliği bıraktıktan sonra en büyük hedefim Dünya Kupası’nda yönetici olarak görev almaktı. Allah’a çok şükür, inşallah nasip olacak. Gerçekten büyük gurur verici bir şey. Mayıs ayının sonunda orada olacağız. İki haftalık hazırlık süreci olacak. Dünya Kupası başlamadan önce hakemleri hazırlamak için amatör takımların katıldığı bir turnuva gerçekleştireceğiz. Çok yoğun bir 13-14 gün geçireceğiz.”

HIZLI VE YOĞUN HAZIRLIKLAR

Çakır, bu dört yıllık sürecin sadece hakemlerin açıklanmasından ibaret olmadığını, hakemlerin eğitimlerini takip edip maçlarını değerlendirerek son güne kadar aktif olarak sürecin içinde bulunduklarını ifade etti. “Eğitimlerinde aktif rol oynadım. Sadece hakemlerin değil, dünya genelinde eğitmenlerin de eğitimini verdim. Yoğun bir tempo ama çok keyifli.” dedi.

VİZYONER HİZMET ANLAYIŞI

Türkiye’yi FIFA ve UEFA’da temsil etmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirten Çakır, Türk futboluna olan bağlılığını sürdürdüğünü vurguladı. “Ülkemi gururla ve büyük bir onurla temsil ediyorum.” diyerek, halkın desteğinin kendisine olan motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

TÜRK FUTBOLU İÇİN GELECEK VİZYONU

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’na katılacağına dair inancı yüksek olan Çakır, oyuncuları ve teknik direktörleri hakkında olumlu ifadelerde bulundu. “Burada asıl olan bizler değiliz, milli takım. İnşallah bu bir milat olacak. Gerçekten iyi bir oyuncu grubumuz var. Çok iyi bir hocamız var. Çok iyi bir futbolcuydu, çok da iyi bir teknik direktör.” değerlendirmesinde bulundu.

Çakır, Türk hakemlerinin büyük turnuvalarda görev alması gerektiğine inanarak, “İnşallah görev alırlar ve biz de gururlanırız.” diyerek sözlerini tamamladı.