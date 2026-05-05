Bodrum FK Play-Off’lara Süper Lig Hedefiyle Hazır

Trendyol 1. Lig’de normal sezonun son karşılaşmasında SMS Grup Sarıyer’e evinde 1-0 yenilerek ligi 5. sırada tamamlayan Sipay Bodrum Futbol Kulübü, play-off’a odaklandı.

BODRUM FK’DE PLAY-OFF HEDEFİ SÜPER LİG

Yeşil-beyazlı ekip, 6. sırada bulunan Atko Grup Pendikspor ile eşleşerek ev sahibi avantajını elde etti. Perşembe günü tek ayaklı eleme formatında oynanacak karşılaşmada Bodrum FK, Pendikspor’u konuk edecek ve tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Ege temsilcisi, daha önce 1. Lig’de iki kez play-off finaline çıkmış ve 2023-2024 sezonunda Süper Lig’e yükselmişti. Taraftarının destekleriyle aynı başarıyı tekrar elde edebilmek amacıyla hazırlıklarını sürdürmeye başladı.

Teknik Sorumlu Sefer Yılmaz, ev sahibi olmanın kendileri için büyük bir avantaj sağladığını ifade ederek, “Bizim hedefimiz de yerimiz de Süper Lig. Bunun için çok çabaladık. Sezon boyunca üst sıralarda yer aldık. Direkt Süper Lig’e yükselemesek de play-off hedefimizi tutturduk. Önce Pendikspor maçını geçip ardından üst turda Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü eşleşmesinin galibi ile oynayacağız. Oyuncularımızla sıkı bir şekilde çalışıyoruz” dedi.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ ÖNCEKİ MAÇLAR

Lig süresince iki takım arasında yapılan karşılaşmalarda sonuçlar berabere tamamlanmıştı.