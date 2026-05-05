Bahçeli’nin Öcalan Açıklaması: Terörsüz Türkiye Vurgusu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Toplantısı’nda gündeme dair kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE’NİN STRATEJİK ROLÜ

Bahçeli, Türkiye’nin jeopolitik konumuyla dış politikası, Kıbrıs meselesi, terörle mücadele ve ekonomik hedefler gibi birçok başlıkta tarihi mesajlar aktardı. Bahçeli, “Abdullah Öcalan için statü açığı varsa, bu açık Türkiye Cumhuriyeti lehine, terörsüz Türkiye hedefinin başarısına hizmet edecek biçimde ele alınmalıdır.” diyerek sürece de bir öneride bulundu: “Barış Süreci Koordinatörlüğü olmasını öneriyorum.”

TÜRKİYE’NİN YAZILAN HİKAYESİ

MHP Lideri Bahçeli, Türkiye’nin Balkanlar, Kafkasya, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Orta Doğu, Türk dünyası, Afrika ve Avrupa arasında temas kurabilen bir merkez ülke olduğunu vurguladı. “Türkiye kendi hikayesini politik söylemlerle yazmaz. Üretimle, diplomasiyle, savunma kabiliyetiyle, enerji hamleleriyle, lojistik ağlarıyla, toplumsal dayanışmasıyla ve millet disipliniyle yazar.” değerlendirmesi yaptı.

DIPLOMASİ VE BARIŞ ANLAYIŞI

Türk ve Türkiye Yüzyılı’nın idrakinin bu gerçekçi bakış açısıyla kazanılabileceğini belirten Bahçeli, Türkiye’nin dış politika anlayışının barışı ve istikrarı öncelediğini ifade etti. Savaşların yayılmasını ve krizlerin derinleşmesini istemediklerini dile getiren Bahçeli, “Ancak barıştan yana durmak edilgenlik anlamı taşımaz.” dedi. Türkiye’nin kendi güvenliğini göz ardı etmediğini ve masaya kendi aklıyla oturduğunu belirtti.

Bahçeli, Kıbrıs’ın stratejik hafızaları olduğunu vurgulayarak, “Kıbrıs Türkü’nün güvenliği hiçbir hayale emanet edilemez.” ifadesini kullandı. Türkiye’nin haklarını, Kıbrıs Türkü’nün varlık hakkını ve deniz yetki sahalarını hiçe sayan her adım karşısında kararlı durulacağını belirtirken, Fransa’nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs ile iş birliği konusuna dikkat çekti.

KIBRIS’TA HUKUK VE MEŞRUİYET

Kıbrıs konusunun sadece bir müzakere başlığı olmadığını dile getiren Bahçeli, bu mesele ile ilgili derin bir güvenlik anlayışının olması gerektiğini kaydetti. Bahçeli, “Türkiye, Kıbrıs Türkü’nün hakkını başkalarının insafına terk etmeyecektir.” dedi.

MİLLİ SEFERBERLİK GEREKİYOR

Bahçeli, Türkiye’nin kapsamlı bir milli seferberlik anlayışına ihtiyaç duyduğunu ifade ederek, “Geciktiremeyeceğimiz seferberlik bellidir: Ekonomik, kültürel ve teknolojik seferberlik.” şeklinde konuştu. Ekonomik seferberliğin çeşitli başlıklarını sıralayan Bahçeli, bu sürecin kalkınma ve dayanıklılığı artırmayı hedeflemesi gerektiğini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ

Bahçeli, terörle mücadeleye büyük önem verdiklerini belirterek, “Bu yürüyüşün adı terörsüz Türkiye’dir.” dedi. Terörsüz Türkiye’nin, devletin iradesini zayıflatmak ve milli çizgileri aşmaktan kaçınma gerekliliğine vurgu yaptı. Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi’nin terörle yan yana getirilemeyeceğini de ifade etti.

AYNI BAYRAK ALTINDA BİR ARADA YAŞAMAK

Bahçeli, etnik ve mezhepsel ayrımcılığa karşı duruş sergileyerek, Türkiye’nin her kesimini aynı bayrak altında bir arada yaşama amacını benimsediğini belirtti. “Türk’ün, Kürt’ün, Alevi’nin, Sünni’nin…” ifadesiyle toplumsal birlik ve beraberlik mesajını güçlendirdi.

EKONOMİK ETKİLER VE GÜVENLİK

Bölgesel krizlerin Türkiye ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çeken Bahçeli, uluslararası gerilimlerin geniş bir yelpazeye yayılabileceğini vurguladı. “Terörü milletimizin gündeminden geri dönülmemek üzere çıkarmak, güvenlik mecburiyetiyle tüketilen imkanları kalkınma seferberliğine dönüştürmek terörsüz Türkiye ile vücut bulacaktır.” dedi.

ÖCALAN MESAJI VE SÜREÇ

Bahçeli, “11 Temmuz 2025’te terör örgütü PKK mensubu bir grubun sembolik törenle silah bırakması bu tarihi çağrının…” diyerek, süreçte dikkat edilmesi gereken unsurları belirtti. Ayrıca Abdullah Öcalan’ın statü meselesinin önemine işaret ederek, sürecin sağlıklı yürümesi gerektiğini vurguladı.