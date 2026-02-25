Tedesco: Avrupa Ligi İçin Azimle Mücadele Ediyoruz

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında görüşlerini paylaşan Tedesco, “Avrupa Ligi’nin sona erdiğini düşünmüyoruz. Orada bir mucize gerçekleştirmek için kararlılığımız mevcut. Dışarıda olduğumuz için böyle bir sonuç çıkacağını düşünmek büyük bir hata olur. Aklımda böyle bir şey yok. Sakat oyuncularımız var; durum kolay değil ama uzun bir sezonda böyle zorluklarla karşılaşmak olası. Şu anda şubat ayındayız ve 34 maç oynadık. Bu kadar maç sezon boyunca oynanıyor.” şeklinde konuştu.

MESAJINI SAHADA VERİYOR

Sarı-lacivertli camiadaki durumu hakkında bir mesajının olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Tedesco, durumlarının kötü olmadığını aktararak, “Mesajımı her zaman sahada veriyorum. Büyük sözlerin adamı değilim. Basın toplantılarında dürüst ve açık olmaya çabalıyorum. Takıma verdiğim sözler var ve oyuncuların da bu inanca sahip olması gerekiyor. Taraftarlar elbette çok önemli, ama sahada gücümüzü gösterdiklerinde bize daha fazla güven verebilirler. Benim için asıl önemli olan oyuncuların bu inancı taşımaları. Gerginlikleri üzerlerinden almak benim görevim. Eylül ayında gelip ‘Şubat ayında böyle bir durumda olacaksın.’ deselerdi, buna razı olurdum. Benim işim çözüm bulmak. Gerginlikle başa çıkabiliyorum. Ancak oyuncularım için bu baskıyı istemiyorum. Durum çok kötü değil, sakatlıklar zorlayıcı ama bunun üstesinden gelmek benim sorumluluğum. Tüm sorumluluk personel ile bize ait. Beşiktaş maçını son dakikada, birçok maçı geri dönerek kazandık.” dedi.

EN İYİ TAKIMI SEÇİYOR

Nottingham Forest ve Kasımpaşa ile oynanan maçlardaki kadro tercihlerine dair sorulan bir soruda Tedesco, “Her zaman kazanmak için en iyi takımı seçiyorum.” açıklamasında bulundu. Sarı-lacivertli teknik adam, antrenmana katılan Galatasaraylı milli futbolcu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile ilgili olarak, “Onun burada olmasından dolayı memnunuz. Satın alma sürecine dâhil değildim. Bu büyük bir yetenek. Biz onu buraya getirmek için gayret gösterdik. A takıma katkı sağlar mı diye düşündük, kendisiyle görüşmem olumlu geçti. Bugün A takımla olmasa bile bizimle birlikte.” ifadelerini kullandı.

LİG DEVAM EDİYOR

İngiltere’de yaşanacak olumsuz bir sonucun lige etkisi ile ilgili bir soru üzerine Tedesco, ligin henüz sona ermediğini vurgulayarak şunları söyledi: “Genelde puan tablosu ile ilgili konuşmuyorum. Takıma söyledim, burada bu kadar yakın olmamız kabul edilen bir durum. Kasımpaşa’ya puan kaybetmemize rağmen bu kadar puan kazanmak pozitif bir durum. Türkiye Süper Ligi oldukça zor. Bazen oyuncularımın gücünü fark etmediklerini düşünüyorum. Sezon uzun ve nisan-mayıs ayları gibi belirlenecek, biz orada olacağız. Bu sezon oldukça zor. Sadece sakatlıklar değil birçok şey de söz konusu. Hâlâ buradayız ve takımla gurur duyuyorum. Kasımpaşa maçının ikinci yarısında kötü oynadığımızı düşünmüyorum. İlk yarı pek iyi geçmedi ama kendi evimizde 3-0 kaybetmek zor olabiliyor. İlk yarıda oynamak kolay değildi ama ikinci yarıda tüm koşullara rağmen iyi performans sergiledik. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Süper Lig de Avrupa Ligi de bizim için çok önemli. Avrupa Ligi’ni dikkatimizi dağıtacak bir unsur olarak görmüyorum. Orada güçlü bir takıma karşı sıcak atmosfer içinde belki daha da iyi olabiliriz. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız.”