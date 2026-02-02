Bahçeli Osmaniye Ziyaretinde Özel’i Aradı

CHP BASIN BİRİMİNDEN YAPILAN AÇIKLAMA

Özel’i telefonla arayan Bahçeli, memleketi Osmaniye’ye düzenlediği ziyareti nedeniyle teşekkürlerini iletti.

Ayrıca Bahçeli, Özgür Özel’in Berat Kandili’ni de kutladı.

